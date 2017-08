Bosz ziet geen onrust: ‘Het is niet goed wat hij heeft gedaan’

Borussia Dortmund heeft zich ten doel gesteld om dit seizoen zo ver mogelijk te komen in de Champions League en beker én om zich via de competitie direct te plaatsen voor het miljoenenbal. Het is de vraag of die Borussen dat met Ousmane Dembélé gaan doen, want de aanvaller is dicht bij een transfer naar Barcelona.

Dortmund zou een bod van honderd miljoen euro hebben geaccepteerd, maar wil via variabelen ook nog kans maken op dertig miljoen extra, zo meldde SPORT maandagavond. Peter Bosz blijft ondanks alle geruchten koel: “Papa (Sokratis Papastathopoulos, red.) zei gisteren goed dat het niet goed is wat Dembélé gedaan heeft, maar Ous is een goede jongen en een goede speler”, aldus de trainer.

“We moeten met hem praten, maar dat doen we pas als het zover is. Volgens mij is er geen onrust binnen de club. We weten dat er tot eind augustus over spelers van Dortmund gesproken zal blijven worden, maar het is verder rustig. We weten waar we naartoe willen. We moeten allen hard werken. De hele ploeg en ook de technische staf”, aldus Bosz, die zich voorbereidt op het eerste competitieduel met VfL Wolfsburg.

Papastathopoulos, naar wie Bosz verwees, liet zich woensdag kritisch uit over de twintigjarige Dembélé. “Hij is een goede jongen. Hij moet echter begrijpen dat geen enkele speler groter dan een club of een elftal is. Iedere voetballer moet werken en inzet tonen (…) Hij doet er niet goed aan om in staking te gaan. Hij moet niet vergeten dat hij hier nog een langdurig contract heeft”, zei de centrale verdediger uit Griekenland onder meer.