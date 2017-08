Manchester City heeft zevende aanwinst van de zomer te pakken

Manchester City heeft zijn zevende aanwinst van deze zomer te pakken. De club uit de Premier League heeft zich versterkt met Olarenwaju Kayode van Austria Wien en de Nigeriaanse aanvaller heeft naar verluidt ongeveer 3,8 miljoen euro gekost.

De 24-jarige Kayode, drievoudig international, speelde sinds de zomer van 2015 voor Austria en maakte sindsdien 37 doelpunten in 85 officiële wedstrijden in Oostenrijk. Hij kwam eerder uit voor onder meer Maccabi Netanya en FC Luzern. De kans is overigens groot dat Kayode dit seizoen niet voor Man City gaat spelen, maar op huurbasis voor Girona.

“Larry heeft de laatste maanden diverse concrete aanbiedingen ontvangen. Hij wilde deze kans in het buitenland overduidelijk aangrijpen en toen er afgelopen weekeinde een sterk verbeterd bod kwam uit Engeland, hebben wij ingestemd met die wens”, aldus sportief directeur Franz Wohlfahrt op de website van Austria.