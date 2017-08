Barcelona wacht op Messi: ‘Zouden heel verbaasd zijn als dat er niet komt’

Barcelona kondigde in juli vol trots aan dat Lionel Messi zijn contract zou verlengen, waarbij de sterspeler tot aan medio 2021 verbonden zou blijven aan de club. Donderdag wordt echter duidelijk dat de dertigjarige Argentijn nog altijd geen krabbel heeft gezet onder een nieuwe verbintenis.

Veel fans van Barça waren zeer verheugd toen de club meldde dat de onderhandelingen achter de rug waren en dat Messi zijn contract binnenkort ging ondertekenen. Eerder werd bij monde van algemeen directeur Pep Segura al duidelijk dat de nieuwe verbintenis nog niet de handtekening bevat van de sterspeler en donderdag onderstreepte Jordi Mestre dit.

De vice-president van Barcelona zei donderdag bij de presentatie van Paulinho, die voor veertig miljoen euro overkwam van Guangzhou Evergrande, dat een nieuwe deal nog niet definitief is: "Het is allemaal besproken en we wachten nu op een datum voor de ondertekening. Alles is gereed, alleen de handtekening ontbreekt nog." Het huidige contract van Messi loopt in de zomer van 2018 af. De sterspeler heeft een ontsnappingsclausule van 250 miljoen euro.

Mestre verzekert echter dat Messi gaat tekenen: "Leo's nieuwe contract is iets waar we heel duidelijk over zijn en waar we lang aan hebben gewerkt. Alles ziet er goed uit en ik zou heel verbaasd zijn als er geen handtekening van Messi komt.” Fans van de club houden hun hart vast, want Mestre zei eerder dat Neymar voor 'tweehonderd procent' bij Barcelona zou blijven, terwijl de Braziliaan inmiddels voor Paris Saint-Germain speelt.