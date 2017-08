Zidane en Mourinho door FIFA genomineerd als beste coach van 2017

FIFA heeft de shortlist van beste trainer van 2017 donderdag bekendgemaakt. Een panel van 'FIFA-legendes', met onder anderen Diego Maradona, Cafú, Carles Puyol en Edwin van der Sar, hebben twaalf coaches aangemerkt als de beste van het afgelopen seizoen.

Uiteraard is Zinédine Zidane van de partij. De trainer van Real Madrid won dit jaar vele prijzen, waaronder de Champions League in mei, toen de Koninklijke het Juventus van Massimiliano Allegri met 4-1 versloeg. De Italiaanse coach, die met de Oude Dame wederom landskampioen is geworden van Italië, is ook genomineerd.

Een naam die ook niet kan ontbreken is José Mourinho. De oefenmeester van Manchester United heeft met zijn club de Europa League gewonnen, door Ajax in de finale te verslaan met 2-1. Ook Antonio Conte staat op de lijst, aangezien de Italiaan met Chelsea overtuigend kampioen is geworden in Engeland. Verder zijn ook Mauricio Pochettino van Tottenham Hotspur en Josep Guardiola van Manchester City genomineerd.

De andere genomineerden zijn Bayern München-trainer Carlo Ancelotti, de bij Barcelona vertrokken Luis Enrique, Leonardo Jardim van AS Monaco, Diego Simeone van Atlético Madrid en Joachim Löw en Tite, de bondscoaches van respectievelijk Duitsland en Brazilië.