Ultieme Nemeziz onthuld in volle Johan Cruijff ArenA

Iedereen met een Instagram-account weet dat de negentig minuten op het veld maar een deel van je populariteit bepalen. Zo zijn er maar weinig Eredivisie-spelers die meer volgers hebben dan de jongens van Godkickerz. Schop je het niet zover als Messi, dan kunnen je skills, stijl en uitstraling je dus alsnog een eind brengen. Al die elementen kwamen samen in de zoektocht van adidas naar de ultieme Nemeziz van 2017. Met als climax deze zondag het toernooi op de Toekomst en de finale in de Johan Cruijff ArenA. En onze verslaggever Justus Dingemanse is erbij.

Voetbalzone en adidas hebben de afgelopen weken streng gescout naar talent; online en offline. Kandidaten haalden alles uit de kast om indruk te maken en de een is nog creatiever dan de ander. Tom Klooster die van ver achter de doellijn – uit de lucht - twee ballen achter elkaar met een curve in de goal schiet. Oneindige around the worlds van James Coenraad en Abel Bazouz; of ze nu zitten of staan. Deelnemer Folkert, die van pakweg dertig meter een bal door zijn open slaapkamerraam schoot. De mooiste edits kwamen voorbij.

Dit leverde een bonte mix van 32 talenten op, die zondag om de titel strijden. Van vijftienjarige balkunstenaars tot een veertigjarige straatvoetballer, en van een technische Amsterdamse speelster tot twee freestylers uit Luxemburg. De meest veelzijdige speler zal uiteindelijk winnen. Hij of zij loopt er een jaar bij als een prof: de nieuwste adidas-kleding en schoenen, toegang tot de tofste events en wedstrijden, ontmoetingen met spelers, etc.

De finalisten mogen zich komende zondagochtend eerst bewijzen op De Toekomst. Via allerlei skill challenges strijden ze in meerdere knock-out rondes om een plekje in de finale. Daar zullen twee spelers middenin de ArenA, tijdens de rust van Ajax-FC Groningen, vechten om de titel die Kasper Dolberg later uitreikt. Onze verslaggever Justus Dingemanse zal zondag verslag doen van alle actie, met meerdere Facebook-live sessies. Houd onze Facebook-pagina dus in de gaten voor de beste skills en pijnlijkste panna’s!