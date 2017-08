Barça krijgt opnieuw slecht nieuws en moet Suárez geruime tijd missen

Barcelona verloor woensdagavond opnieuw van Real Madrid, waardoor het de Supercopa aan de Koninklijke moest laten, en donderdag was de gifbeker nog niet leeg voor de Catalanen. Luis Suárez zal namelijk de eerste weken van het nieuwe seizoen niet inzetbaar zijn.

Barcelona laat donderdagmiddag via een officiële verklaring weten dat de Uruguayaan een knieblessure heeft opgelopen in de Clásico van donderdagavond. Hij is naar verwachting vier weken uitgeschakeld. De aanvaller moet dus waarschijnlijk minimaal de duels met Alavés, Espanyol, Getafe, Eibar en Girona laten schieten.

Naast Suárez is ook Gerard Piqué niet helemaal ongeschonden uit de strijd gekomen. De verdediger liep een verrekking aan zijn lies op en is een twijfelgeval voor de wedstrijd tegen Real Betis aankomende zondag. Zijn status wordt van dag tot dag bekeken.