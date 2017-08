‘PSV kon mij niet terughalen, dan is Room voor hen een superoplossing’

Hidde Jurjus wordt dit seizoen door PSV uitgeleend aan Roda JC Kerkrade, maar woensdag hebben de Eindhovenaren een nieuwe keeper verwelkomd in de persoon van Eloy Room. De 28-jarige sluitpost komt over van Vitesse en geldt (voorlopig) als tweede man achter Jeroen Zoet, terwijl Jurjus hier ook voor in aanmerking kon komen.

De 23-jarige doelman heeft echter alle begrip voor de keuze van PSV. "Gisteren belde Marcel Brands (technisch directeur, red.) mij al, heel netjes van hem, met een goed verhaal. Luuk Koopmans is geblesseerd geraakt en ze konden mij niet terughalen. Ja, dan zit je met een probleem. Dan is Eloy Room voor hen een superoplossing."

Brands heeft aangegeven dat Room voor twee jaar heeft getekend, maar dat dat zeker niet de deur sluit voor Jurjus. "Brands gaf aan dat als ik me hier goed ontwikkel, dat die deur gewoon open blijft staan. Dus dat heeft voor mij niet veel veranderd. Tja, je moet toch keepers hebben, zo werkt het eenmaal", aldus de doelman in gesprek met FOX Sports.

Jurjus heeft nooit gedacht dat hij nu al eerste doelman kon worden bij PSV, ondanks dat Zoet in de belangstelling staat van buitenlandse clubs. Langer blijven bij PSV zag hij dan ook niet zitten: "Ik was er nog niet klaar voor, ik wil mijzelf eerst hier een jaar laten zien. Ik heb vorig jaar wedstrijden bij Jong PSV gespeeld en dat is niet te vergelijken. PSV wil me hier gewoon een jaar zien, Roda ook en ik mezelf ook."