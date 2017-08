‘Sánchez zo goed als zeker niet aanwezig bij duel met Rosenborg’

Davinson Sánchez ontbrak afgelopen zondag tijdens de Eredivisie-opener tegen Heracles Almelo wegens transferperikelen, maar werd woensdag wel weer in de selectie opgenomen voor het belangrijke Europa League-treffen tegen Rosenborg BK. De Telegraaf meldt donderdagmiddag echter dat de kans groot is dat de Colombiaan donderdagavond niet in actie gaat komen tegen de Noren.

Sánchez zou in het Amsterdamse Hilton Hotel, waar Ajax zich voorbereid op het duel, schitteren door afwezigheid. Tottenham Hotspur, waarmee de stopper naar verluidt al een persoonlijk akkoord heeft bereikt over een vijfjarig contract, zou het hoofd van Sánchez zo op hol hebben gebracht dat hij donderdagavond zo goed als zeker niet op de bank zit tijdens het Europese duel.

De Amsterdammers zijn inmiddels door De Telegraaf om een reactie gevraagd, maar willen niet reageren op de geruchten. Tottenham en Ajax zouden inmiddels al geruime tijd aan de onderhandelingstafel zitten, maar moeten elkaar nog wel vinden in een transfersom. Ajax wil vijftig miljoen euro zien, terwijl the Spurs vooralsnog niet verder willen gaan dan veertig miljoen. Real Madrid wil zich naar verluidt ook in de strijd mengen met een bod van 45 miljoen.