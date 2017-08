Elf dingen die je moet weten in aanloop naar Bayern München - Leverkusen

Bayern München is wederom de torenhoge favoriet voor het winnen van de landstitel. Het team van Carlo Ancelotti kende weliswaar geen goede voorbereiding, maar de DFB Supercup was toch een prooi voor de Zuid-Duitsers. Opta blikt vooruit op de ontmoeting van vrijdagavond tegen Bayer Leverkusen, vanaf 20.30 uur in de Allianz Arena.

o Bayern München heeft maar 3 van de 38 Bundesliga-thuiswedstrijden tegen Bayer Leverkusen verloren: 29 zeges, 6 remises. De laatste vier onderlinge ontmoetingen in de Allianz Arena in competititieverband werden stuk voor stuk door Bayern gewonnen.

o Bayer Leverkusen won slechts één van de laatste 29 competitiewedstrijden uit tegen Bayern München: een 1-2 zege in oktober 2012. De rest eindigde in een remise (5) of een nederlaag (23).

o Bayern München won elk van de laatste vijf seizoensouvertures. De laatste keer dat Bayern en Bayer Leverkusen op de eerste speeldag van de Bundesliga tegenover elkaar stonden, was in 1990 in München (1-1).

o Bayern München speelt zijn driehonderdste thuiswedstrijd in de Allianz Arena (exclusief de 'neutrale' Champions League-finale van 2012). De Beierse club won 77 procent van de 299 voorgaande duels: 231 zeges, 41 remises, 27 nederlagen.

o Bayern München vierde afgelopen seizoen de vijfde landstitel op rij, een record. Slechts in drie seizoenen verzamelde der Rekordmeister meer punten in de Bundesliga dan in de afgelopen voetbaljaargang, 82, maar dat gebeurde wel in drie van de vier seizoenen ervoor.

o Bayern München verloor afgelopen seizoen slechts twee competitieduels. Dat is het laagste aantal van alle clubs die afgelopen seizoen in de vijf grootste competities van Europa speelden.

o Bayern München is al 22 opeenvolgende thuisduels in de Bundesliga ongeslagen: 17 zeges, 5 remises. De laatste nederlaag in eigen huis was in maart 2016; destijds was FSV Mainz met 1-2 te sterk voor de mannen van Josep Guardiola.

o Bayer Leverkusen eindigde afgelopen seizoen als twaalfde, met slechts 41 punten. Dat was de slechtste prestatie sinds 2002/03, toen die Werkself niet verder kwamen dan een vijftiende stek en veertig punten. Bayer ontbreekt dit seizoen voor het eerst sinds 2009 in een Europese competitie.

o Bayer Leverkusen verzamelde in de tweede helft van afgelopen seizoen slechts zeventien punten, net als in 1981/82 en 2008/09. Alleen in de tweede seizoenshelft van 1995/96 deed B04 het slechter: dertien punten.

o Heiko Herrlich, de nieuwe trainer van Bayer Leverkusen, heeft een verleden bij Bayern München. Voor zijn komst van Jahn Regensburg stond de oefenmeester twee jaar voor de selectie van Bayern München Onder-17, tussen 2013 en 2015.

o Arturo Vidal kwam tussen 2007 en 2011 voor Bayer Leverkusen uit. De middenvelder van Bayern München was destijds goed voor 117 Bundesliga-duels, 15 goals en 18 assists.