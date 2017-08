Milan-icoon verbaasd over aankopen: ‘Dit zijn impulsieve beslissingen’

AC Milan heeft flink gespendeerd deze zomer en begroette reeds tien nieuwe spelers. De Italianen hebben meer dan tweehonderd miljoen euro geïnvesteerd in de selectie, maar Andriy Shevchenko vindt dit aan de hoge kant. Hij noemt het beleid van Milan 'chaotisch'.

Shevchenko scoorde in zijn tijd bij i Rossoneri 175 doelpunten in 322 officiële duels en won met de club onder meer de Champions League in 2003. De Milan-icoon zag reeds Leonardo Bonucci, André Silva, Lucas Biglia, Franck Kessié, Andrea Conti, Hakan Calhanoglu, Ricardo Rodríguez, Mateo Musacchio, Fabio Borini en Antonio Donnarumma bij de club aansluiten.

"Ik weet niet meer wat ik kan verwachten", zegt de oud-spits verbaasd over het aankoopbeleid van Milan tegenover Football. "Er zijn twee manieren om resultaten te halen: de geplande manier en de spontane of impulsieve manier. Naar mijn mening vinden er bij Milan chaotische taferelen plaats, er is geen duidelijk plan."

"Er zijn zoveel nieuwe spelers. Ze kopen een speler voor een bepaalde positie en een maand later komt er nog een persoon voor diezelfde positie. Dit zijn impulsieve beslissingen. Ik kan niet voorzien wat er me ze gaat gebeuren. Ik wens de club alle succes toe, want ik zie het nog steeds als mijn club", besluit Shevchenko.