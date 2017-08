‘Van Gaal kan eerste avontuur buiten Europa aangaan bij club Podolski’

Louis van Gaal was in zijn loopbaan trainer van clubs als Ajax, Barcelona, Bayern München en Manchester United, maar de voormalige bondscoach van het Nederlands elftal had het nog nooit ergens voor het zeggen buiten Europa. Hier kan echter wellicht verandering in komen, aangezien de momenteel werkloze trainer bovenaan het lijstje bij Vissel Kobe zou staan.

Die club stuurde onlangs trainer Nelsinho de laan uit en heeft volgens de Japanse krant Hochi Van Gaal geïdentificeerd als belangrijkste doelwit. Als de Nederlander inderdaad voor een avontuur in de J1 League kiest, kan hij gaan samenwerken met Lukas Podolski, die Galatasaray in maart verliet voor de Japanners, en Mike Havenaar. De Nederlandse Japanner verruilde ADO Den Haag vorige maand voor Vissel.

Van Gaal zit sinds hij in mei 2016 werd ontslagen bij Manchester United zonder club. De oud-trainer van AZ werd in een eerder stadium in verband gebracht met een hoge bestuursfunctie bij de KNVB, maar lijkt dit door de naderende aanstelling van Eric Gudde en Jan Smit te kunnen vergeten.