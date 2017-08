Diego Costa duidelijk over toekomst: ‘Mijn bestemming staat vast’

Diego Costa kreeg onlangs van Antonio Conte te horen dat hij geen toekomst meer heeft bij Chelsea en de spits heeft zich indien niet meer op het trainingsveld van the Blues laten zien. Onder meer AC Milan en Liverpool zouden van de situatie willen profiteren, maar de Spaans international heeft zelf maar één nieuwe werkgever voor ogen.

“Mijn bestemming staat al vast. Ik moet in het aankomende seizoen terugkeren bij Atlético Madrid”, laat hij in een verklaring aan Globo Esporte weten. “Het blijkt dat er een impasse is ontstaan omdat Chelsea mij niet wil laten gaan. Maar ik geloof dat de situatie zichzelf zal oplossen zodat ik terug kan keren naar Spanje.”

Atlético mag zelf geen nieuwe spelers halen tot de winterse transferperiode, maar heeft naar verluidt een soortgelijke constructie als bij Vitolo in gedachten. De aanvaller werd onlangs overgenomen van Sevilla en speelt het komende halfjaar voor Las Palmas. Real Betis en Deportivo La Coruña zouden bereid zijn om Diego Costa tot de winterstop onderdak te bieden.