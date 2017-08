Tien dingen die je moet weten in aanloop naar Roda JC Kerkrade - Vitesse

Roda JC Kerkrade zal zich vrijdagavond vanaf 20.00 uur willen revancheren voor de 4-2 nederlaag in de seizoensouverture tegen PEC Zwolle. Tegenstander Vitesse gaf op de eerste speeldag een voetbalshow weg tegen promovendus NAC Breda. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in het Parkstad Limburg Stadion.

o Vitesse won de laatste vijf Eredivisie-duels met Roda JC Kerkrade (thuis en uit) en evenaart bij een nieuwe zege een clubrecord van opeenvolgende overwinningen tegen eenzelfde team: zes, tegen Willem II.

o Vitesse en Roda JC Kerkrade ontmoetten elkaar vorig seizoen op de laatste speeldag (in Arnhem) en noteerden toen de Eredivisie-wedstrijd met de meeste schoten van 2016/17: 48.

o Roda JC Kerkrade bleef in de laatste twaalf seizoenen ongeslagen in het eerste thuisduel van de competitie (zeven zeges, vijf remises) en verloor in 2004 voor het laatst de eerste thuiswedstrijd; de tegenstander was toen Vitesse (2-3).

o Roda JC Kerkrade won in 2017 al zes thuisduels in de Eredivisie en kan voor het eerst sinds 2011 zeven thuiswedstrijden in één kalenderjaar winnen, toen onder leiding van huidig technisch directeur Harm van Veldhoven.

o In het seizoen 2016/17 was de clubtopscorer van Roda JC na negentien speelronden (Adil Auassar) goed voor twee treffers, evenveel als Simon Gustafson in het huidige seizoen na één speelronde.

o Geen enkele trainer van Roda JC Kerkrade deze eeuw verloor de eerste twee Eredivisie-duels na zijn aanstelling; Sef Vergoossen was in 1998 de laatste, toen hij onderuit ging tegen Vitesse en Ajax.

o Vitesse scoorde dit kalenderjaar maar acht keer in acht uitduels in de Eredivisie en verloor de twee meest recente uitwedstrijden met 1-0. De club uit Arnhem bleef in november 2009 voor het laatst drie uitduels op rij doelpuntloos.

o De basiself van Vitesse tegen NAC Breda in speelronde 1 was gemiddeld 27 jaar en 165 dagen oud, de oudste opstelling van alle achttien teams in de Eredivisie.

o Bryan Linssen kwam in elf Eredivisie-wedstrijden tegen Roda JC Kerkrade tot vijf doelpunten. De Limburger scoorde vaker tegen de Kerkraders dan tegen elke andere Eredivisie-club.

o Vitesse-trainer Henk Fraser zag zijn teams tegen geen enkele ploeg zo vaak spelen zonder te verliezen als tegen Roda JC Kerkrade: drie zeges, twee remises.