Wenger niet akkoord met verkoop: ‘Het is een financiële opoffering’

Het contract van Alexis Sánchez loopt volgende zomer af, maar Arsenal is geenszins van plan om hem te verkopen. De situatie rond de Chileen blijft voor manager Arsène Wenger een dilemma. De Fransman wordt naar eigen zeggen volledig gesteund door het bestuur van the Gunners in zijn beslissing om Sánchez niet te verkopen.

“Het is een financiële opoffering. Het is een opoffering waarvan je moet berekenen hoeveel het kost”, wordt Wenger geciteerd door The Independent. “Als je een speler laat gaan en je koopt iemand, dan geef je misschien meer uit. En als je de contracten verlengt, kost het misschien meer dan wat je verliest als je de speler houdt. Dus je moet de lengte van het contract overwegen en ook wat de speler wil.”

“Dus dat in overweging nemende is de financiële opoffering niet zo zwaar als het lijkt”, vervolgt de Franse manager zijn verhaal. “Het is mijn beslissing, maar het bestuur moet natuurlijk akkoord gaan met mij. En als ze het niet eens zijn, dan moeten we het ook overwegen, en ik ga het accepteren. Maar het bestuur steunt me op dat punt.”

Manchester City zou al een bod hebben uitgebracht op Sánchez. Volgens El Mercurio bedroeg die aanbieding vijftig miljoen euro, Don Balon spreekt zelfs van een bedrag van bijna zeventig miljoen euro. Overigens is de situatie van Alex Oxlade-Chamberlain momenteel hetzelfde, want ook zijn contract loopt volgende zomer af. Ondanks interesse van onder meer Chelsea en Liverpool, mag ook hij niet vertrekken van Wenger.