‘Real gaat strijd aan met Tottenham en meldt zich met 45 miljoen’

De overgang van Davinson Sánchez naar Tottenham Hotspur leek eerder nog een kwestie van tijd, maar de kans dat de verdediger van Ajax naar Londen vertrekt wordt met de dag kleiner. Donderdagochtend meldde De Telegraaf al dat de Amsterdammers en the Spurs nog steeds een behoorlijk eind uit elkaar liggen en dat de kans groot is dat de onderhandelingen (al dan niet tijdelijk) worden afgekapt.

In Colombia wordt door Caracol TV en Blu Radio inmiddels gemeld dat Real Madrid zich ook definitief in de strijd om Sánchez gaat mengen. Na eerder geruchten over een mogelijk bod van de Koninklijke, zou de Champions League-winnaar zich inmiddels met 45 miljoen euro in de Johan Cruijf ArenA hebben gemeld.

Die 45 miljoen is nog niet het bedrag dat directeur spelerszaken Marc Overmars in gedachten heeft, aangezien hij 50 miljoen zou willen zien voor de Colombiaan. Het ligt echter wel dichter bij het streefbedrag dan het bod van veertig miljoen dat Tottenham tot nu toe heeft uitgebracht en met de financiële mogelijkheden van Real lijkt de kans groot dat de partijen tot een overeenkomst kunnen komen.

Als Sánchez inderdaad voor vijftig miljoen euro weggaat, boekt Ajax een flinke winst. De stopper werd vorig jaar voor vijf miljoen opgehaald bij Atlético Nacional en ligt nog vast tot medio 2021. Zinédine Zidane heeft in het Santiago Bernabéu naar verluidt een rol van backup voor de blessuregevoelige Raphaël Varane voor Sánchez in gedachten.