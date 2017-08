‘Op dat moment was hij een te grote speler voor Manchester City’

Craig Bellamy stond tussen 2009 en 2011 onder contract bij Manchester City. De Welshman speelde bij the Citizens met enkele grote spelers, maar herinnert zich er één nog specifiek. Robinho maakte vooral in negatief opzicht indruk op de 72-voudig Welsh international.

De houding van Robinho frustreerde Bellamy namelijk. “De enige speler die me irriteerde. Hij had enorme kwaliteit, dat was echt verbijsterend. Als persoon mocht ik hem wel. Maar hij liet me in de steek”, zegt Bellamy tegenover Sky Sports. “Hij was echt een topspeler. Op dat moment was hij een te grote speler voor Manchester City. En wij hadden dan als medespeler geluk dat we met hem mochten spelen. Dat was echt een teleurstelling.”

“De enige problemen die ik ooit heb gehad met spelers, gingen over professionalisme. Of ze op tijd kwamen, hoe ze trainden, hoe serieus ze alles namen, hoe ze speelden, dat soort dingen”, vervolgt de oud-aanvaller, tegenwoordig werkzaam als hoofd jeugdopleidingen bij Cardiff City. “Als ik vond dat een speler niet professioneel was, vond ik dat respectloos naar mij toe. Ik zag spelers met veel meer kwaliteiten, maar die het tegelijkertijd enorm vergooiden.”

“Er waren tijden dat ik wist dat spelers op dinsdagavond gingen stappen. Op woensdag was de training dan niet de moeite waard, terwijl het ook de training van donderdag beïnvloedde. Als je dat als speler ziet, is dat hartverscheurend”, besluit Bellamy.