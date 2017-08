Heracles huurt bekend gezicht van FC Twente: ‘We kennen zijn kwaliteiten’

Zeki Erkilinc speelt de rest van het seizoen op huurbasis voor Heracles Almelo. De club neemt de negentienjarige aanvaller tijdelijk over van FC Twente, zo maken de clubs donderdagmorgen via de officiële kanalen bekend.

“Onze opleiding is gezamenlijk, en vanuit die situatie heeft Zeki als jeugdspeler regelmatig meegedaan met Heracles Almelo 2”, verklaart algemeen directeur Nico-Jan Hoogma. “Wij hebben de laatste weken met Daryl van Mieghem en Tarik Kada twee buitenspelers verhuurd. We hadden dus, ook vanwege het aantal spelers voor het tweede team, wel behoefte aan talentvolle versterking voor de vleugels."

"We kennen de kwaliteiten en persoonlijkheid van Zeki al goed, dus dat zal weinig aanpassing vergen." Erkilinc heeft bij FC Twente een contract getekend voor een seizoen met een optie voor nog een seizoen. "Voor Zeki’s ontwikkeling is het belangrijk dat hij voldoende speelminuten maakt. De kans daarop is bij Heracles op dit moment groter dan bij ons. Wij hopen dat hij dit seizoen in Almelo verder kan groeien als speler", zo licht Michel Jansen op de clubsite van FC Twente toe.

Heracles startte het nieuwe seizoen met een verrassende 2-1 zege op Ajax. Het team van John Stegeman speelt komend weekeinde bij sc Heerenveen.