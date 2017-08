Labyad onder de indruk: ‘Hopelijk is hij Roberto Mancini niet teveel opgevallen’

FC Utrecht zorgde woensdagavond voor een daverende stunt door Zenit in eigen huis met 1-0 te verslaan. De Utrechters hebben zichzelf zo een goede uitgangspositie voor de return in Sint-Petersburg verschaft. Met name Yassin Ayoub viel in positieve zin op en kon na afloop rekenen op lovende woorden van zijn ploeggenoten.

“Yassin is top. Een geweldenaar in mijn ogen. We mogen blij zijn dat hij er nog is”, zei Urby Emanuelson in gesprek met NUsport. Doelpuntenmaker Zakaria Labyad vulde tegenover De Telegraaf aan: “Ik hoop dat Roberto Mancini niet een paar jongens bij ons wegkoopt. Hopelijk is Yassin hem niet te veel opgevallen.”

“Yassin was een van de betere spelers”, vervolgt FC Utrecht-trainer Erik ten Hag. “Ik denk dat hij deze positie heel goed heeft ingevuld, zowel defensief als aan de bal. Hij bepaalde het ritme van de wedstrijd. Maar ook in het spel van Yassin zaten nog fouten en valkuilen, die eruit moeten met het oog op de return.”

Ayoub werd eerder tijdens de transferwindow in verband gebracht met een transfer naar Bursaspor en de middenvelder sluit een vertrek niet uit. “Steeds heb ik gezegd, dat ik het hier fijn vind, maar dat ik ook wel een keer een stap hogerop wil maken”, stelt Ayoub. “Ik ga niet iets forceren door recalcitrant te zijn. Ik wacht geduldig af of er een mooie kans voorbij komt waar de club en ik beter van worden. Tot het zover is, heb ik hier helemaal niks te klagen.”