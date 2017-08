Pereiro reeël: ‘We moeten ons daarvoor in rest van het seizoen revancheren’

Het seizoen startte voor PSV niet al te gelukkig, met de dubbele nederlaag tegen het Kroatische NK Osijek. De druk was door de vroege uitschakeling in de Europa League al behoorlijk hoog in aanloop naar de eerste wedstrijd van het Eredivisie-seizoen. In het Phillips Stadion werd AZ uiteindelijk met 3-2 verslagen, maar volgens Gastón Pereiro blijft de druk aanwezig.

Dat is volgens de Uruguayaan het logische gevolg van de vroege uitschakeling in de Europa League. “We willen en moeten ons daarvoor in de rest van dit seizoen revancheren. Bij PSV is er altijd druk om kampioen te worden, maar nu is die druk nog groter geworden. Gelukkig zijn er in een seizoen altijd meerdere prijzen te winnen, maar die Europese wedstrijden tegen Osijek moeten een les voor ons zijn”, zegt Pereiro in een interview met het Eindhovens Dagblad.

“Die druk hoort bij een topclub en dat maakt spelen hier ook mooi en voor nieuwelingen soms moeilijk. Zit het tegen of speel je een slechte wedstrijd, dan word je door de pers en supporters genadeloos afgeserveerd”, vervolgt Pereiro, die dat soort factoren bij topvoetbal vindt horen. Bovendien is het in zijn thuisland Uruguay nog wel een tandje erger, zo vertelt hij. “Als je daar niet presteert, valt ook alles en iedereen over je heen.”

Trainer Phillip Cocu stelde Pereiro afgelopen zaterdag tegen AZ op als aanvallende middenvelder. “De vrijheid die bij die plek hoort, vind ik heerlijk. Ik hoop er in de toekomst nog vaak te spelen, maar moet me uiteraard schikken in de tactische plannen die de coach uitstippelt”, stelt de Uruguayaan. Zijn doelen zijn voorlopig onderschikt aan het teambelang. “Wij hebben samen iets recht te zetten.”