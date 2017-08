Verblijf Van der Vaart in Denemarken bereikt dieptepunt: ‘Ik snap het niet’

Rafael van der Vaart wacht nog altijd op zijn eerste minuten voor FC Midtjylland in het nieuwe seizoen. De 34-jarige middenvelder weet niet waarom hij in ruim anderhalve maand tijd nog niet in actie is gekomen. Zo ontbreekt hij ook donderdag in de selectie voor het eerste duel met Apollon Limassol in de play-offs van de Europa League.

Van der Vaart is naar eigen zeggen 'helemaal fit'. "Dat ben ik al lange tijd", zo verzekert de spelmaker in gesprek met diverse Deense media. "Ik denk dat ik elke dag mijn waarde bewijs op de training, maar blijkbaar is het niet goed genoeg." Van der Vaart traint mee met de reserves nu de A-selectie op Cyprus zit. "Alles wat ik er over kan zeggen is dat ik probeer honderd procent te geven op de training. Er zijn meer goede spelers die hier trainen. We maken plezier en ik probeer mijn werk te doen."

Van der Vaart staat nog een jaar onder contract bij Midtjylland en dat wil hij uitdienen. Stoppen is helemaal geen optie. "Ik denk dat ik nog veel te bieden heb en snap niet waarom ik de kans niet krijg. Maar ik laat het aan anderen over om uit te leggen waarom ik niet speel." Directeur Claus Steinlein stelt dat de vorm van Van der Vaart momenteel niet goed genoeg is om bij de selectie te zitten. "Hij heeft wat opstartproblemen gehad met een blessure en is vader geworden. Nu zit hij in een goede periode. Ik hoop dat hij zijn vorm kan hervinden en de trainer kan overtuigen."