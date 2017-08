‘Rosenborg hoopt te profiteren van de onrust die heerst in Amsterdam’

Ajax neemt het donderdagavond in de laatste voorronde van de Europa League op tegen Rosenborg. De regerend landskampioen van Noorwegen kende dit seizoen nog weinig succes op het Europese podium, maar is de eigen competitie ongenaakbaar. Volgens Jesper Mathisen, journalist van het Noorse TV2, is het vertrouwen bij Rosenborg groot.

“Rosenborg reist met veel vertrouwen af naar Amsterdam. De laatste drie wedstrijden werden gewonnen. Bij Ajax is dat anders. Rosenborg hoopt te profiteren van de onrust die heerst in Amsterdam”, zegt Mathisen in gesprek met de NOS. Rosenborg werd vorig seizoen kampioen van de Noorse competitie en gaat dat kunstje dit seizoen hoogstwaarschijnlijk herhalen.

De club voert na negentien wedstrijden de ranglijst in Noorwegen aan, met zeven punten voorsprong op naaste achtervolger Sarpsborg 08. “Rosenborg is in Noorwegen het beste team. Daardoor hebben ze ook vaak veel balbezit. Tegen Ajax zal dat anders zijn”, vervolgt de Noorse journalist. Hij verwacht een compact en verdedigend Rosenborg. “Ajax zal de wedstrijd gaan controleren en Rosenborg gaat loeren op countermogelijkheden. Dat is zeker mogelijk, want Rosenborg beschikt over snelle buitenspelers.”

In de derde voorronde van de Champions League ging Rosenborg over twee wedstrijden onderuit tegen Celtic. De Noren hielden the Hoops in Glasgow op 0-0, maar verloren de return in eigen huis met 0-1. “Na de loting had iedereen een slecht gevoel over Ajax. De media, de fans en de spelers zelf. Het was de slechtst mogelijke loting vond men in Noorwegen. Dat heeft, denk ik, met het verleden te maken”, bekent Mathisen. Volgens hem is middenvelder Mike Jensen de motor van het elftal. “Dat zal Ajax wel gaan merken..”