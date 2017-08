‘Keizer wijzigt voorhoede van Ajax tegen defensief ingestelde Noren’

Ajax begint de eerste Europa League-wedstrijd tegen Rosenborg BK met Davinson Sánchez op de reservebank en David Neres in de aanval, zo meldt De Telegraaf. Laatstgenoemde vervangt volgens het dagblad Justin Kluivert, omdat de Braziliaan tegen de defensieve Noren beter wordt geacht in de kleine ruimte.

"We hebben een druk programma, spelen donderdag (vandaag, red.), zondag, donderdag, zondag", zo verklaarde Marcel Keizer al in aanloop naar de krachtmeting met de Noorse club. "Dus dat kun je niet met elf man. Bovendien is er een aantal jongens dat aan de deur klopt. Daar moeten we gebruik van maken en dat zal ook gebeuren. Het zou tegen Rosenborg al kunnen, maar ook zondag tegen FC Groningen.”

Ajax hoopt de ongeslagen serie in Europese thuiswedstrijden uit te breiden naar vijftien. Daarmee zouden de Amsterdammers tot de vier ploegen met de langste serie zonder thuisnederlaag in Europa behoren. Alleen Juventus (23 duels), Barcelona (21) en Manchester United (18) zijn momenteel langer ongeslagen in eigen huis dan Ajax. Real Madrid en FC Astana staan net als Ajax op veertien duels zonder thuisnederlaag.