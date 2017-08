Piqué treurt in Madrid: ‘De nederlaag tegen Nederland was nog erger’

Gerard Piqué is ongelukkig aan het nieuwe seizoen begonnen. De verdediger maakte een eigen doelpunt in het eerste duel met Real Madrid (1-3) om de Spaanse Super Cup en in de nacht van woensdag op donderdag stapte hij wederom als verliezer van het veld: 2-0. Dat deed hij bovendien al na vijftig minuten, in verband met een dijbeenblessure. "Het was niet een van onze ergste avonden", zo verzekerde Piqué na afloop.

"De nederlaag tegen Nederland was nog erger", zo verwees Piqué in de catacomben van het Santiago Bernabéu naar de groepswedstrijd tussen Spanje en het Nederlands elftal op het WK van 2014. De krachtmeting werd met liefst 1-5 verloren. "Real Madrid was beter. Het is de eerste keer in negen à tien jaar, de tijd dat ik bij Barcelona zit, dat ik voel dat Real Madrid beter is. We moeten daar verandering in brengen."

Het omstreden vertrek van Neymar heeft een diepe wond op sportief gebied achtergelaten. "We weten dat we niet op ons best zijn. Niet alleen als team, maar ook als club. We moeten een eenheid vormen en naar de toekomst kijken. Het is een lange weg en het seizoen is pas net begonnen. We hebben gevoeld dat Real Madrid superieur was aan ons. We moeten met deze nederlaag leven, Real Madrid feliciteren en onszelf verbeteren." Barcelona start komend weekeinde met een thuisduel met Real Betis.