Barcelona erkent: ‘We zijn dichtbij, we hopen dat ze ons shirt kunnen dragen’

Barcelona is dicht bij de komst van Philippe Coutinho en Ousmane Dembélé, zo verzekert Pep Segura. Volgens de algemeen directeur van de Catalanen bevinden de gesprekken met respectievelijk Liverpool en Borussia Dortmund zich in de afrondende fase. De naderende komst van Coutinho en Dembélé is het antwoord van Barcelona op het vertrek van Neymar naar Paris Saint-Germain voor 222 miljoen euro.

"We zijn dicht bij de komst van Coutinho en Dembélé. We hopen dat ze uiteindelijk ons shirt kunnen dragen", zo vertelde Segura na de 2-0 nederlaag tegen Real Madrid, in het kader van de Spaanse Super Cup. De bestuurder wilde verder geen details prijsgeven. "Totdat deals niet zijn afgerond, kan ik niets zeggen. We weten dat we de selectie moeten helpen en moeten versterken. Daar zijn we nu mee bezig."

Coutinho diende recent een transferverzoek bij Liverpool in, maar de Premier League-club weigert de 25-jarige Braziliaan vooralsnog te laten gaan. Liverpool sloeg tot dusver twee biedingen van om en nabij honderd miljoen euro af. De vijf jaar jongere Dembélé is momenteel geschorst door Borussia Dortmund, daar hij vorige week weigerde te trainen. Volgens Spaanse media zouden de clubs inmiddels tot een akkoord over een transfersom zijn gekomen.