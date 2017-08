PSG gaat viraal met foto van lachende Neymar tijdens Clásico

Paris Saint-Germain heeft zich al dan niet bewust de woede van veel supporters van Barcelona op de hals gehaald. De Franse topclub publiceerde midden in de nacht een foto van een lachende Neymar op Twitter. De timing van de publicatie was hoogst opmerkelijk, daar de Clásico tussen Real Madrid en Barcelona in het Santiago Bernabéu in volle gang was.

Barcelona maakte in de returnwedstrijd van de Spaanse Super Cup geen schijn van kans tegen Real Madrid en ging met een achterstand van 2-0 de rust in. Het heenduel was al in een 1-3 nederlaag geëindigd. Barcelona kon ook na rust niet zijn stempel op de wedstrijd drukken en vervolgens publiceerde PSG om 00:19 uur een foto van een lachende Neymar, vergezeld van een lachende smiley. De publicatie werd binnen een mum van tijd tienduizenden keren geretweet en geliket.

De foto viel niet goed bij tal van supporters van Barcelona, maar kon tegelijkertijd op sympathie van andere voetballiefhebbers rekenen. Het is hoe dan ook onduidelijk of PSG bewust voor een dergelijke foto op dat tijdstip koos. Het vertrek van Neymar naar Parijs ligt er gevoelig in Catalonië, daar de club heel veel tijd, geld en moeite stak in het halen én behouden van de Braziliaan. Na een samenwerking van vier seizoenen koos de Braziliaan voor een transfer naar PSG, dat 222 miljoen euro kwijt was.