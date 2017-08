Real Madrid verslaat Barcelona opnieuw en pakt tweede prijs

Real Madrid heeft in de nacht van woensdag op donderdag al de tweede prijs van het seizoen in de wacht gesleept. In navolging van de Europese Super Cup eiste het team trainer van Zinédine Zidane ook de Spaanse Super Cup op. Drie dagen na de 1-3 nederlaag in het eigen Camp Nou had Barcelona opnieuw niets in te brengen tegen de aartsrivaal, die de supporters in het uitverkochte Santiago Bernabéu op een 2-0 overwinning trakteerde. De Catalanen kwamen voor het eerst sinds 20 april 2011 niet tot scoren in een Clásico.

Real Madrid speelde een uitstekende eerste helft tegen een Barcelona dat de thuisploeg niet wist af te stoppen en er verloren bij liep in een 3-5-2-systeem. Een geweldig doelpunt van Marco Asensio in de vierde minuut maakte al vroegtijdig een einde aan de hoop van Barcelona op een ommekeer. De middenvelder kreeg de bal op een meter of dertig van het doel van Marc-André ter Stegen en schoot het leer met een heerlijke boog achter de doelman, die genageld aan de grond bleef staan; 1-0.

De ploeg van Zidane had meer balbezit dan Barcelona en was enkele malen dicht bij de 2-0. Gerard Piqué voorkwam dat pogingen van Karim Benzema en Asensio richting het doel gingen en na dik een half uur spelen mikte Lucas Vázquez het leer op de paal. Zes minuten later viel alsnog de tweede treffer van los Merengues. Samuel Umtiti lette niet goed op na een lage voorzet van Marcelo, waardoor Benzema voor zijn man kon komen en het leer van dichtbij hard achter Ter Stegen kon schieten.

In het eerste kwartier na rust maakte Barcelona jacht op een aansluitingstreffer, maar verder dan een inzet van Lionel Messi op de lat kwam het bezoek aanvankelijk niet. Ernesto Valverde zag vanaf de zijlijn vooral veel onnauwkeurigheden in het spel van de Catalanen, maar ook hoe het tempo in het spel van Real Madrid verdween. De ploeg van Zidane leunde op de riante voorsprong in de tweestrijd. Keylor Navas keerde een kopbal van Luis Suárez en zag daarna hoe de Uruguayaan bij de tweede paal naast schoot.

Hoe Barcelona het ook probeerde, de bal wilde niet achter Navas. Sergi Roberto kwam milimeters tekort om een voorzet van Jordi Alba af te ronden, Navas verrichtte een geweldige redding op een inzet van Messi en de rebound van Suárez eindigde op de paal. De inbreng van Lucas Digne en Gerard Delofeu in de laatste twintig minuten sorteerde geen effect en zodoende won Real Madrid niet alleen de Spaanse Super Cup maar hielden de Madrilenen ook voor het eerst na 24 opeenvolgende Clásicos hun doel schoon.