Elia legt uit: ‘Ik zeg vaak tegen Alexandru dat hij de bal diep moet geven’

Medipol Basaksehir bewees zichzelf woensdagavond geen goede dienst. Het team van Abdullah Avci verloor in de eerste ontmoeting met Sevilla in het kader van de play-offs van de Champions League met 1-2. Eljero Elia, die de 1-1 voor zijn rekening nam, heeft desondanks veel vertrouwen in een goede afloop.

"De duels in de derde voorronde met Club Brugge beschouwden we als een finale omdat we per se de groepsfase van een Europees bekertoernooi wilden halen. Van daaruit moesten we dan gaan voortborduren", vertelde Elia in gesprek met SBS6. Hij ziet de duels met Sevilla dan ook als een pluspunt voor zijn club. "Ik ben er trots op dat we deze wedstrijd hebben gespeeld en dat we Sevilla voldoende tegenstand hebben geboden."

De van Feyenoord overgekomen aanvaller scoorde in de 64e minut, op een manier waar volgens Elia zelf vaak op is getraind. "Ik zeg vaak tegen Alexandru Epureanu dat hij de bal diep op mij moet geven. Gelukkig deed hij dat vandaag en schoot ik de bal contra door de benen van de keeper van Sevilla."

Elia kijkt met een positief gevoel naar het weerzien met Sevilla, over een week in het Ramón Sánchez Pizjuan. "We hebben een ervaren ploeg. Onze jongens hebben in het verleden wel voor hetere vuren gestaan. We hebben daar niets te verliezen, dus moeten we er gewoon vol opvliegen."