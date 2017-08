Sokratis wijst Dembélé terecht: ‘Hij moet een voorbeeld aan Aubameyang nemen’

Sokratis Papastathopoulos betreurt de situatie rondom Ousmane Dembélé. De aanvaller van Borussia Dortmund is nog altijd geschorst omdat hij vorige week weigerde mee te trainen, daar hij per se een transfer naar Barcelona wil. De Bundesliga-club wil in principe geen medewerking aan een transfer van de Fransman verlenen en sloeg naar verluidt een bod van 105 miljoen euro af. De verwachting is dat een beter bod wel geaccepteerd zal worden.

"Ousmane is een goede jongen", zo benadrukt Sokratis in gesprek met Kicker. "Hij moet echter begrijpen dat geen enkele speler groter dan een club of een elftal is. Iedere voetballer moet werken en inzet tonen. Dat geldt ook voor Ousmane. Hij kan niet gewoon doen wat hij wil en hij zou een voorbeeld aan Pierre-Emerick Aubameyang moeten nemen." Duitse media verzekeren dat Dembélé al een week lang contact met algemeen directeur Hans-Joachim Watzke, technisch directeur Michael Zorc en trainer Peter Bosz mijdt.

"Auba had ook het idee om eventueel van club te veranderen. Maar hij laat in elke wedstrijd en op elke training zien hoe professioneel hij is. Hij doet absoluut zijn best. In de eerste bekerronde scoorde hij driemaal en Ousmane was er niet. Hij doet er niet goed aan om in staking te gaan. Hij moet niet vergeten dat hij hier nog een langdurig contract heeft", zo stelt Sokratis.

De vraag is natuurlijk of er nog een weg terug is, áls een droomtransfer naar Barcelona toch niet doorgaat. "Hij moet zich dan eerst weer bij ons melden en gaan trainen. Dan zien we wel verder. Ousmane heeft ons veel gegeven. Hij is een speler die voor het verschil kan zorgen. Dat soort spelers hebben wij nodig. We hebben echter ook spelers nodig die zich niet afzonderen en deel van onze familie willen uitmaken. Dat wil Ousmane duidelijk niet."