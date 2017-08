Sevilla raakt niet van slag na doelpunt van soepel scorende Elia

Medipol Basaksehir zal een krachttoer moeten leveren om de groepsfase van de Champions League te bereiken. Het team van Abdullah Avci verloor woensdagavond in eigen huis de eerste ontmoeting met Sevilla, in het kader van de play-offs. De ploeg van Eduardo Berrizzo zegevierde met 1-2. De treffer van Medipol kwam van Eljero Elia, die na vier officiële ontmoetingen al driemaal voor de Turkse club heeft gescoord.

De eerste helft werd gekenmerkt door periodes van hoog en laag tempo. Sevilla domineerde in de beginfase van de wedstrijd en nam na zestien minuten de leiding. Basaksehir had de bal veroverd, maar leed balverlies in de omschakeling en had geen antwoord op het snelle spel van de bezoekers. Sergio Escudero ontving de bal van Ever Banega en schoot het leer hard en diagonaal achter Volkan Babacan.

Sevilla liet het initiatief vervolgens over aan Basaksehir, dat niet verder kwam dan een poging van Visca en zichtbaar moeite had met de Spaanse defensie. Het balbezit ging over en weer, maar de ploeg van Berizzo had de voorsprong kunnen verdubbelen op de momenten dat het meer druk zette. Volkan redde op een inzet van Banega en Wissam Ben Yedder kon bijna op de doellijn een voorzet van Walter Montoya niet afronden.

Na de onderbreking zette Basaksehir meer druk en moest Sergio Rico in actie komen op pogingen van Visca en Emmanuel Adebayor. Het was uiteindelijk Elia die in de 64e minuut voor de 1-1 zorgde: het lage schot van de Nederlander ging door de benen van de doelman heen. Sevilla liet zich echter niet van de wijs brengen en controleerde het duel. Dat resulteerde zeven minuten voor tijd in de 1-2. Na heerlijk voorbereidend werk van Nolito, Gabriel Mercado en invaller Jesús Navas, die zijn officiële rentree zodoende opluisterde met een assist, kon Ben Yedder koeltjes afronden. In de slotfase had Rico nog een uitstekende redding op een inzet van Mahmut Tekdemir in huis.