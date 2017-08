Sneijder lijkt Champions League te kunnen vergeten na masterclass Napoli

Napoli heeft zichzelf woensdagavond een uitstekende uitgangspositie verschaft in het tweeluik met OGC Nice in de laatste voorronde van de Champions League. Het elftal van Maurizio Sarri had op eigen veld geen kind aan de Fransen, die zonder Wesley Sneijder en Mario Balotelli in de gelederen nog goed wegkwamen: 2-0.

Op de overwinning was weinig af te dingen. Napoli trapte het gaspedaal in Stadio San Paolo vanaf het eerste fluitsignaal flink in en dat resulteerde vrijwel onmiddellijk in een spervuur aan aanvallen richting het doel van Yoan Cardinale. De Franse keeper, die in de vorige ronde in het tweeluik met Ajax bij vlagen een bijzonder onzekere indruk maakte, beleefde een drukke avond en moest door zijn eigen fout al na dertien minuten spelen vissen.

Cardinale kwam bij een lange bal op Dries Mertens wild uit zijn doel en ging volledig voorbij aan het leder. De Belgische spits kon vervolgens eenvoudig scoren in een leeg doel: 1-0. Napoli kreeg daarna via onder anderen José María Callejón en Lorenzo Insigne mogelijkheden om de voordelige marge nog in de eerste helft te verdubbelen, maar Cardinale weigerde ditmaal te capituleren. Het bezoek stelde daar behoudens een schot van Allan Saint-Maximin weinig tegenover voor rust.

Na de onderbreking bleef het spelbeeld onveranderd. Napoli stapelde kans op kans, maar had uiteindelijk een strafschop nodig om Cardinale voor de tweede maal te verschalken. Christophe Jallet beging halverwege de tweede helft volgens scheidsrechter Szymon Marciniak een overtreding op Mertens in het strafschopgebied van les Aiglons, waarna Jorginho het buitenkansje benutte. Nice eindigde het duel met negen man, na rode kaarten in de slotfase in een tijdsbestek van tien seconden voor Vincent Koziello (harde overtreding) en Alassane Pléa (commentaar op de leiding).