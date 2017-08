Ten Hag steekt loftrompet: ‘Hij mag nooit meer weg, ik leg hem aan een ketting’

Dankzij een doelpunt van Zakaria Labyad verschafte FC Utrecht zichzelf woensdagavond een prima uitgangspositie met het oog op de return van volgende week tegen Zenit Sint-Petersburg in de laatste voorronde van de Europa League. Erik ten Hag had genoten van de prestatie van zijn manschappen en was na afloop dan ook vol lof.

"Dat ik trots ben zeg ik niet zo snel, maar ik heb de jongens wel een heel groot compliment gegeven", tekende FOX Sports na de 1-0 zege op uit de mond van de Utrecht-trainer. Dat zijn elftal de Russische koploper over de knie wist te leggen, verbaasde Ten Hag naar eigen zeggen allerminst. “Ik weet wat ze kunnen en heb vertrouwen in ze.”

Ten Hag lichtte het optreden van Yassin Ayoub specifiek uit. "Ik weet ook dat Yassin Ayoub geweldig op zes kan spelen en dat heeft hij vandaag gedaan", zei de oefenmeester over de middenvelder, die eerder deze zomer nog op weg leek naar het Turkse Bursaspor. “Hij mag nooit meer weg, ik leg hem aan een ketting."