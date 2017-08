‘ADO laat aanvaller voor 42.500 euro naar Noorwegen vertrekken’

Ludcinio Marengo zet zijn loopbaan voort in de Noorse competitie. ADO Den Haag heeft volgens De Telegraaf een akkoord bereikt met SK Brann Bergen over de overgang van de 25-jarige aanvaller. Met de transfer is naar verluidt 42.500 euro gemoeid.

Zodoende komt er definitief een einde aan het dienstverband van Marengo in de Hofstad. De geboren Amsterdammer werd het afgelopen seizoen al een half jaar door ADO verhuurd aan Go Ahead Eagles, waarmee hij degradeerde uit de Eredivisie, en trekt nu dus definitief de deur in het Kyocera Stadion achter zich dicht.

Marengo lag oorspronkelijk nog tot halverwege 2018 vast bij ADO. Hij kwam twee jaar geleden over van FC Volendam en speelde sindsdien 37 officiële wedstrijden voor de club, waarin hij goed was voor twee doelpunten. In het shirt van Go Ahead wist hij het afgelopen half jaar niet te scoren in zes competitieoptredens.