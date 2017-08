KNVB frustreert Roda: ‘Gevoel van het kastje naar de muur te worden gestuurd’

Roda JC Kerkrade is voor dit seizoen door de KNVB opnieuw ingedeeld in categorie 1 van het licentiesysteem en dat zint de club allerminst. De Limburgers laten woensdag in een officiële verklaring weten geen begrip te hebben voor de keuze van de voetbalbond om de aangeleverde begroting voor komend seizoen niet in behandeling te nemen.

Daardoor staat Roda nog altijd onder curatele bij de bond, waardoor het vrijwel alle uitgaven moet verantwoorden. Via de officiële kanalen laat de club uit Kerkrade weten zijn begroting van ongeveer 11 miljoen euro voor dit seizoen tijdig ingediend te hebben bij de KNVB. "De club scoort met deze ingeleverde begroting ruimschoots het aantal punten om categorie 1 te verlaten. De club is er bovendien van overtuigd dat de cijfermatige weergave in de begroting iedere toets der kritiek doorstaat", zo schrijft de club.

De KNVB zou de ingediende begroting niet in behandeling hebben genomen, omdat een onderzoeksrapport van de accountant ontbrak. "De bond heeft Roda in april van dit jaar verzocht een dergelijk rapport aan te leveren. Om aan dit verzoek te voldoen heeft Roda JC verschillende gerenommeerde accountantskantoren benaderd om dit rapport te verzorgen. Echter lieten zij allemaal weten hieraan niet te kunnen voldoen, omdat er vanuit diezelfde KNVB een onderzoek loopt naar de heer Aleksei Korotaev (investeerder van de club, red.)”, legt Roda uit.

"Zolang er mogelijk sprake is van fraude moet, volgens de richtlijnen van de accountancy, namelijk eerst dat onderzoek afgerond zijn alvorens het geëiste rapport kan worden opgemaakt en aan de KNVB afgegeven kan worden", vervolgt de Eredivisionist. "Bij Roda JC heerst hierdoor sterk het gevoel dat het van het kastje naar de muur wordt gestuurd en dat geen enkel zichzelf respecterend accountantskantoor aan de opgelegde eis kan voldoen."

Roda zegt beroep aangetekend te hebben tegen het besluit van de KNVB, maar een reactie is vooralsnog uitgebleven. "Zolang het onderzoeksrapport ontbreekt kan de begroting in de ogen van de KNVB niet in behandeling worden genomen en kan de club volgens de licentiecommissie niet worden ingedeeld in categorie 2. Iets waar de club - gezien het behaalde aantal behaalde punten en de sluitende begroting – in haar ogen het volledige recht op heeft”, zo besluit de club.