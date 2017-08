FC Utrecht boekt zeer verdiende overwinning op matig Zenit

FC Utrecht heeft woensdagavond een belangrijke stap richting deelname aan de groepsfase van de Europa League gezet. Het team van Erik ten Hag zegevierde met 1-0 over Zenit Sint-Petersburg, dat zich gelukkig mocht prijzen met de minimale nederlaag in De Galgenwaard. Zakaria Labyad maakte een kwartier voor tijd de enige treffer en bezorgde de Domstedelingen daarmee een goede uitgangspositie voor de return.

FC Utrecht speelde een sterke eerste helft, kreeg ook kansen om de wedstrijd open te breken, maar dat resulteerde niet in een openingstreffer. Het team van Ten Hag zette vroeg druk en daardoor leed Zenit vaak balverlies. Na bijna een half uur spelen had Cyriel Dessers tot tweemaal toe de 1-0 op zijn schoen. Andrey Lunev keerde zowel zijn eerste poging van dichtbij als zijn rebound, tot ontsteltenis van de fans in De Galgenwaard. In de openingsminuten had Gyrano Kerk al een kans verprutst.

FC Utrecht werd zelf nauwelijks in verlegenheid gebracht. Twee kopballen van Branislav Ivanovic, beide na een hoekschop, en een mogelijkheid voor Igor Smolnikov waren de enige speldenprikken die de bezoekers konden uitdelen. Laatsgenoemde dook vlak voor rust plots op voor het doel van David Jensen, die tijdig redding kon brengen.

Het begin van de tweede helft was wederom hoopgevend van FC Utrecht. Na een fraaie actie van Labyad volgde een kopkans voor Kerk, maar die stond weer buitenspel, en een inzet van Yassin Ayoub ging recht op Lunev af. Zenit had het meeste balbezit na rust, maar deed daar maar weinig mee en zag hoe Utrecht bij snelle uitbraken een stuk dreigender was. Een scrimmnage voor het doel van Lunev had in een doelpunt van Dessers of Ayoub kunnen resulteren, maar Zenit ontsnapte.

Een kwartier voor tijd viel alsnog de verdiende openingstreffer van FC Utrecht. Na een voorzet van Kerk kon Lunev een kopbal van Dessers nog half keren, maar uit de rebound scoorde Labyad alsnog met het hoofd. Ten Hag koos er in het restant van het duel voor om Kerk te vervangen door Lukas Görtler en Dario Dumic nam de plaats van Edson Braafheid in. Utrecht bleef tot aan de laatste seconden prima spelen en gaf het moeizaam spelende Zenit geen kans op een late gelijkmaker.