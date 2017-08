Miljoenenaankoop begint bij Jong Ajax: ‘Moeilijk ‘nee’ te zeggen’

Ajax maakte woensdagmiddag bekend Dennis Johnsen voor een bedrag van naar verluidt twee miljoen euro over te nemen van sc Heerenveen. De negentienjarige vleugelaanvaller heeft een contract ondertekend dat hem voor vier seizoenen aan de Amsterdamse club bindt en is in zijn nopjes met zijn overstap.

"Ik ben heel blij voor zo’n grote club als Ajax te tekenen en kijk erg uit naar de start van het seizoen", zegt de linkspoot op het digitale thuis van zijn nieuwe werkgever. Johnsen hoefde niet lang na te denken toen Ajax zich voor hem meldde in Friesland. "Het is moeilijk om ‘nee’ te zeggen tegen zo'n grote club. Ze vertelden me hoge verwachtingen te hebben. Ik ben warm welkom geheten door de club. De trainers en spelers zijn aardig."

Johnsen zal in eerste instantie aansluiten bij Jong Ajax, maar hoopt op korte termijn de overstap te maken naar de hoofdmacht. Hij verscheen woensdag reeds voor de eerste keer op het trainingsveld. "Het niveau op de training was zoals ik verwachtte, het is fijn om te beginnen", vervolgt hij. Zijn grootste wapen is naar eigen zeggen zijn snelheid. "Ik heb bovendien een neusje voor de goal. Ik wil mezelf tonen aan de trainers. Ik wil gewoon goed spelen en dan zien we wel verder."