Cristiano Ronaldo ontploft: ‘Ik vind het overdreven en belachelijk’

Cristiano Ronaldo is absoluut niet te spreken over zijn schorsing van vijf wedstrijden. Het hoger beroep van Real Madrid tegen de schorsing van de aanvaller heeft niets opgeleverd, zo werd woensdagmiddag duidelijk. Zodoende ontbreekt Ronaldo woensdagavond in de tweede wedstrijd tegen Barcelona in de strijd om de Supercopa. Behalve de returnwedstrijd ontbreekt de Portugees ook in de competitieduels met Deportivo la Coruña, Valencia, Levante en Real Sociedad.

"Onmogelijk om stil te blijven in deze situatie. Vijf wedstrijden!", zo verzucht Ronaldo via Instagram. "Ik vind het overdreven en belachelijk. Het lijkt wel of ik achtervolgd word! Ik wil mijn ploeggenoten en de fans bedanken voor hun steun." Real won de eerste wedstrijd tegen Barcelona om de Spaanse Supercup met 1-3, maar na afloop ging het vooral over het gedrag van Ronaldo. De sterspeler kreeg eerst geel nadat hij na zijn goal zijn shirt uittrok en kreeg zijn tweede prent na een vermeende schwalbe.

Ronaldo begreep niets van de kaart van arbiter Ricardo de Burgos Bengoetxea en gaf hem vervolgens een lichte duw. Dat leidde tot een schorsing van vijf duels. Real probeerde die tweede gele kaart aan te vechten, maar was niet succesvol. "Ik ben gefrustreerd, iedereen op de club is gefrustreerd", zei Zinédine Zidane dinsdag. "Ik wil geen kritiek leveren op de scheidsrechter, maar als je kijkt wat er gebeurd is, dan vind ik een schorsing voor vijf wedstrijden erg veel."