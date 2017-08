‘Guardiola wil verdediging versterken met jeugdexponent Manchester United’

Manchester City heeft zijn oog volgens diverse Engelse media laten vallen op Jonny Evans. Volgens onder andere de BBC en Sky Sports ziet Josep Guardiola in de 29-jarige stopper van West Bromwich Albion een ideale breedteversterking. Een akkoord tussen beide clubs is vooralsnog echter uitgebleven.

Evans is afkomstig uit de jeugdopleiding van Manchester United en maakte zijn debuut voor die club in 2007. De 29-jarige Noord-Ier werd tussentijds verhuurd aan Antwerp FC en Sunderland, alvorens hij halverwege 2015 voor acht miljoen euro definitief overstapte naar West Bromwich Albion. In totaal speelde hij 198 officiële wedstrijden voor United.

Op The Hawthorns is Evans een gewaardeerde kracht. Hij speelde de afgelopen twee seizoenen respectievelijk 30 en 31 wedstrijden in de Premier League voor the Baggies. Zijn contract loopt nog door tot medio 2019 en duidelijk is dat West Brom niet zomaar wenst mee te werken aan een vertrek van zijn aanvoerder: eerder deze zomer werd een bod ter waarde van dertien miljoen euro van Leicester City al afgewezen.