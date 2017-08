Robben dankbaar: ‘Je zult nooit meer spelen met iemand zoals hij’

Arjen Robben verdedigde tussen 2004 en 2007 drie seizoenen de clubkleuren van Chelsea en won met the Blues onder meer twee landstitels en een FA Cup. De 33-jarige Oranje-international kijkt dan ook met veel plezier terug op zijn periode in Londen en blijkt vooral veel gehad te hebben aan voormalig ploeggenoot John Terry.

Robben prijst in een fictieve bijdrage aan The Player’s Tribune, waarin hij als zestienjarige vooruitkijkt op zijn toekomst als prof, de saamhorigheid in het toenmalige elftal van José Mourinho, maar heeft vooral mooie woorden over voor Terry. "Je zult onder je hoede genomen worden door de ervaren spelers, maar niemand zal van grotere waarde zijn dan John Terry", schrijft de buitenspeler, die na zijn avontuur op Stamford Bridge twee jaar voor Real Madrid speelde en in 2009 uiteindelijk bij Bayern München belandde.

Robben zegt veel geleerd te hebben van de ervaren mandekker, die sinds deze zomer onder contract staat bij Aston Villa. "Het belangrijkste is hoe je een aanvoerder en een leider moet zijn. Terry zal iemand zijn met wie je kunt praten, over voetbal en tal van andere dingen", vervolgt hij. "Hij adviseert, hij moedigt aan. Leer zoveel mogelijk van hem. Hij geeft alles voor de club en zorgt voor ieder individu in het team. Je zult uiteindelijk geen idee hebben hoeveel invloed John Terry op je gehad zal hebben. Haal er je winst uit; je zult nooit meer spelen met iemand zoals hij."