Van de Beek, Babel en Van Persie in voorlopige selectie Oranje

Bondscoach Dick Advocaat heeft Ajax-middenvelder Donny van de Beek en Fenerbahçe-aanvaller Robin van Persie opgenomen in de voorlopige selectie van het Nederlands elftal. Oranje speelt op 31 augustus de belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Frankrijk. Drie dagen later staat in de Johan Cruijff Arena het duel met Bulgarije op het programma.

Van de Beek is één van de 32 spelers in de voorlopige selectie van het Nederlands elftal. De middenvelder doorliep alle jeugdselecties van de KNVB, maar wacht nog op zijn debuut in Oranje. "Van de Beek maakt momenteel enorme progressie bij Ajax, dus die houden we in de gaten", zegt Advocaat over de talentvolle middenvelder, via de officiële kanalen van de KNVB.

Ook Robin van Persie staat op de lijst. De aanvaller van Fenerbahçe speelde op 13 oktober 2015 zijn laatste interland, toen verloor het Nederlands elftal met 3-2 van Tsjechië. "Robin heeft er een hele tijd niet bij gezeten. Vorig jaar heb ik met hem gewerkt en heb ik hem per wedstrijd gebracht. Het is een speler die we misschien best kunnen gebruiken."

De voorselectie bevat nog een opvallende naam: Ryan Babel. De aanvaller van Besiktas speelde zijn laatste interland in november 2011, een oefeninterland tegen Duitsland. Ook Nathan Aké, Karim Rekik en Jürgen Locadia behoren tot de 32-koppige selectie.

Zowel Frankrijk als Zweden heeft in de kwalificatiereeks drie punten meer verzameld dan Nederland en alleen de nummers één en twee maken kans op deelname aan het WK. Het groepshoofd is rechtstreeks geplaatst, de nummer twee moet zich via de play-offs zien te plaatsen.

De voorlopige selectie:

Doel: Jasper Cillessen (Barcelona), Maarten Stekelenburg (Everton), Jeroen Zoet (PSV).

Verdediging: Nathan Aké (Bournemouth), Daley Blind (Manchester United), Wesley Hoedt (Lazio), Matthijs de Ligt (Ajax), Bruno Martins Indi (Stoke City), Karim Rekik (Hertha BSC), Kenny Tete (Olympique Lyon), Joël Veltman (Ajax), Stefan de Vrij (Lazio)

Middenveld: Donny van de Beek (Ajax), Marco van Ginkel (PSV), Davy Klaassen (Everton), Davy Pröpper (Brighton & Hove Albion), Wesley Sneijder (OGC Nice), Kevin Strootman (AS Roma), Jens Toornstra (Feyenoord), Tonny Vilhena (Feyenoord), Georginio Wijnaldum (Liverpool).

Aanval: Ryan Babel (Besiktas), Steven Berghuis (Feyenoord), Memphis Depay (Olympique Lyon), Bas Dost (Sporting Portugal), Eljero Elia (Medipol Basaksehir), Vincent Janssen (Tottenham Hotspur), Jeremain Lens (Besiktas), Jürgen Locadia (PSV), Robin van Persie (Fenerbahçe), Quincy Promes (Spartak Moskou) en Arjen Robben (Bayern München).