Mbappé wordt niet gestraft bij AS Monaco: ‘Dat woord past niet bij ons’

Kylian Mbappé wordt volgens Leonardo Jardim niet bestraft door AS Monaco. De spits is verwikkeld in een transfersoap en werd zondag in het competitieduel met Dijon (1-4 zege) buiten de basiself gelaten. De kans is aanwezig dat hetzelfde gebeurt als Monaco het vrijdag opneemt tegen FC Metz, maar trainer Leonardo Jardim wil niet spreken van een 'straf'.