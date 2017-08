Dessers: ‘Spuwen, schreeuwen, uitdagen: hoe harder, hoe lekkerder ik me voel’

Cyriel Dessers maakt bij FC Utrecht tot nu toe een uitstekende indruk. De van NAC Breda overgekomen spits heeft al aardig wat goals gemaakt voor de Domstedelingen en was vrijdag tweemaal trefzeker tegen ADO Den Haag (0-3). Eerder scoorde Dessers ook al tegen Lech Poznan (2-2) en de aanvaller vond de wedstrijd in Polen een gedenkwaardig duel.

"Spuwen, schreeuwen, uitdagen; die supporters van Lech Poznan deden er alles aan om ons bang te maken", zegt de 22-jarige Dessers, die het donderdag met Utrecht opneemt tegen Zenit-Sint Petersburg, in gesprek met Voetbal International. "Ik zeg je eerlijk: ik kan daar wel van genieten. Ik hou van een entourage waarin je de emoties haast kunt voelen." De aanvaller geeft aan dat hij bij zo'n sfeer nóg meer gefocust is dan bij andere wedstrijden.

Dessers kijkt daarom ook uit naar de confrontatie met Feyenoord in De Kuip. "Dat stadion trekt me al vanaf het moment dat ik mijn eerste grote wedstrijd op tv zag, de UEFA Cup-finale Feyenoord-Borussia Dortmund. Of dat we in De Galgenwaard Ajax ontvangen. Gewoon omdat ik het fantastisch vind, zo'n kolkende entourage. Hoe harder ze me uitfluiten, hoe lekkerder ik me voel."

Dessers genoot veel belangstelling vanuit de Eredivisie, maar stelt dat hij zichzelf niet zag voetballen bij clubs die maar voor een paar duizend toeschouwers spelen. "Of waar de toeschouwers helemaal niet fanatiek zijn. Is niks voor mij. FC Utrecht is, net als NAC, een club die lééft en die ook nog eens de ambitie heeft om het de topdrie van Nederland lastig te maken. Een mooiere transfer kon ik me niet wensen."