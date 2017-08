Heracles hervat gesprekken met Panathinaikos en wil ‘absolute hoofdprijs’

Panathinaikos en Heracles Almelo hebben de gesprekken over Samuel Armenteros hervat. Dat meldt RTV Oost woensdagmiddag. Vorige maand leek de transfer van de spits naar Griekenland nog te zijn afgeketst, omdat Armenteros niets meer hoorde van Panathinaikos. De nummer drie van het afgelopen seizoen in Griekenland heeft zich nu weer gemeld, maar Heracles stelt zich star op.

De Eredivisionist wil de 'absolute hoofdprijs' voor Armenteros, zo meldt de regionale omroep. Hoeveel geld de club in gedachten heeft, is onduidelijk. Het contract van de Zweeds international loopt in 2018 af. Armenteros, die zaterdagavond vanwege liesklachten ontbrak tegen Ajax (2-1), liet zondag bij De Tafel van Kees al doorschemeren dat hij een stap wil maken.

"Ik heb geen indicatie gehad van hoeveel ik moet kosten. Ik heb meerdere gesprekken gevoerd met de club, maar ze willen geen prijs bespreken", gaf de clubtopscorer van het afgelopen seizoen (negentien doelpunten) aan. "De clubs die zich hebben gemeld, hebben ook geen tegenbod gekregen. Het is dus 'nee' geweest. Binnen- en buitenlandse clubs hebben aan de deur geklopt."

Armenteros wil graag in Europa blijven. Hij had naar Saoedi-Arabië kunnen vertrekken en een duizelingwekkend salaris kunnen verdienen in het Midden-Oosten, maar voelde daar niks voor. "Ik ben 27 jaar en ambitieus, wil naar het WK met Zweden, volgend jaar in de zomer. Ik heb lang gevochten voor mijn kans in de nationale ploeg, en die ik heb ik gekregen en gegrepen. Nu wil ik het volhouden", liet hij in juli weten.