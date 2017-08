Keizer vreest niet voor negatieve reacties publiek op Davinson Sánchez

Davinson Sánchez ontbrak zaterdag bij de 2-1 verloren wedstrijd tegen Heracles Almelo. De verdediger keerde woensdag terug op de groepstraining van Ajax en is opgenomen in de wedstrijdselectie van de club voor het duel tegen Rosenborg BK in de play-offs van de Europa League. Zijn ploeggenoten maken zich niet echt druk om het mogelijke vertrek van de Colombiaan naar Tottenham Hotspur.

"In de groep hebben we het er niet echt over", zegt Nick Viergever woensdag op de persconferentie. "Je maakt wat grapjes en that's it. Of Sánchez moet spelen? Gelukkig ben ik geen trainer. Het is volledig aan de trainer of hij gaat spelen." Marcel Keizer benadrukt dat hij de Colombiaan niets kwalijk neemt. "Ik verwijt Sánchez niks. Ook voor hem is dit moeilijk. We hopen dat hij blijft", citeert Voetbal International. Voor negatieve reacties van het publiek vreest Keizer niet. "Iedereen heeft vorig jaar genoten van het Europese succes en ook van Davinson."

Viergever hoopt met Ajax de prestatie van vorig seizoen, toen de Amsterdammers de finale van de Europa League haalden, te evenaren. "Het is een tweeluik waar Europees voetbal op het spel staat. Als je daar niet doorkomt, heb je helemaal niks. We hebben vorig jaar een fantastisch jaar gehad Europees en dat willen we dit jaar opnieuw voor elkaar krijgen", besluit de verdediger.