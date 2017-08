Miljoenenbod op Nederlander officieel uitgebracht

Na afloop van het onderlinge treffen komende zondag gaat Chelsea zich bij Tottenham Hotspur melden. The Blues gaan een bod van zestig miljoen euro uitbrengen op Danny Rose. (The Sun)

West Ham United leek zijn clubrecord te gaan breken voor William Carvalho van Sporting Portugal. De transfer, ter waarde van 45 miljoen euro, is echter van de baan. (The Sun)

Juventus heeft een verrassende kandidaat in gedachten om het middenveld te versterken. De Oude Dame gaat zich binnen afzienbare tijd met 25 miljoen euro bij Manchester United melden voor Marouane Fellaini. (The Sun)