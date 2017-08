Keizer: ‘Uitschakeling zou rampzalig zijn, zowel voor Ajax als Nederland’

Ajax maakt zich op voor de dubbele confrontatie met Rosenborg BK. Nadat de Amsterdammers in de voorronde van de Champions League werden uitgeschakeld door OGC Nice, zint de club nu op Europese revanche. Marcel Keizer wil graag doorstoten naar de groepsfase van de Europa League en heeft weer de beschikking over Davinson Sánchez.

"Uitschakeling zou rampzalig zijn, zowel voor Ajax als het Nederlandse voetbal", zegt de trainer van Ajax op de persconferentie voorafgaand aan het eerste duel met de Noren donderdag. "We willen Europees spelen. We kennen het belang van deze wedstrijd." Keizer heeft tegen Rosenborg weer de beschikking over Sánchez, die er afgelopen zaterdag niet bij was tegen Heracles Almelo (2-1 verlies).

Vaclav Cerny is ditmaal niet opgenomen in de wedstrijdselectie. Keizer stelt echter niet dat de aanvaller uit de gratie is gevallen: "Hij is goed bezig, maar er kan maar achttien man op de lijst." De oefenmeester ziet veel verbeterpunten bij zijn team. "We moeten ervoor zorgen dat de afvallende bal vaker bij ons terecht komt. We kunnen gedeeltes van wedstrijd heel goed spelen en gedeeltes helemaal weg zijn. Dat moet echt beter."

De tegenstander van Ajax wordt een pittige kluif, zegt Keizer: "Het is best een sterk team. We hebben ze uiteraard goed bekeken. Ze zijn vooral fysiek sterk. Ik denk dat ze op hetzelfde niveau zitten als wij. Daarnaast zijn zij al negentien wedstrijden onderweg in de competitie. Wat dat betreft moeten zij als team verder zijn. Ik ga ervan uit dat we de klus klaren voor eigen publiek."