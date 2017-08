ADO Den Haag slaagt in moeizame missie en houdt Kanon binnenboord

ADO Den Haag is er toch in geslaagd om Wilfried Kanon vast te leggen, zo meldt de club woensdag via de officiële kanalen. Lang leek een nieuw contract onmogelijk, omdat de Ivoriaan als non-EU-speler een hoog salaris moet krijgen. Toch heeft de verdediger een vijfjarig contract ondertekend bij de Eredivisionist.

Later meer.