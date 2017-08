‘Beroep Real sorteert geen effect: schorsing Ronaldo blijft staan’

Het hoger beroep van Real Madrid tegen de schorsing van Cristiano Ronaldo heeft niets opgeleverd. De schorsing van vijf wedstrijden voor de aanvaller blijft onveranderd, zo meldt Deportes Cuatro woensdag. Zodoende ontbreekt Ronaldo woensdagavond in de tweede wedstrijd tegen Barcelona in de strijd om de Supercopa.

Real won de eerste wedstrijd tegen Barcelona om de Spaanse Supercup met 1-3, maar na afloop ging het vooral over het gedrag van Ronaldo. De sterspeler kreeg eerst geel nadat hij na zijn goal zijn shirt uittrok en kreeg zijn tweede prent na een vermeende schwalbe. Ronaldo begreep niets van de kaart van arbiter Ricardo de Burgos Bengoetxea en gaf hem vervolgens een lichte duw. Dat leidde tot een schorsing van vijf duels.

Ondertussen moet Zinédine Zidane vrezen voor een geldboete vanwege zijn reactie op het voorval, zo meldt Marca. "Ik bemoei me niet met het werk van de scheidsrechter, we maken allemaal fouten. Maar het is vervelend dat hij vijf wedstrijden krijgt. Iedereen heeft een mening over Ronaldo. Ik hoop dat ze (de tuchtcommissie, red.) niets tegen Ronaldo hebben en dat mensen integer hun werk doen", zei de trainer. Die uitspraken zijn niet in goede aarde gevallen bij de tuchtcommissie.