Sánchez keert terug in selectie Ajax voor duel met Rosenborg BK

Marcel Keizer heeft negentien Ajacieden opgenomen in zijn selectie voor het duel met Rosenborg BK donderdag. In tegenstelling tot het eerste competitieduel met Heracles Almelo, doet de trainer van Ajax geen beroep op Vaclav Cerny. Davinson Sánchez maakt wel weer deel uit van de wedstrijdselectie, nadat hij ontbrak tegen Heracles Almelo.

De Colombiaanse verdediger staat in de hevige belangstelling van Tottenham Hotspur, terwijl ook Chelsea en Real Madrid azen op de 21-jarige mandekker. Keizer hield hem daardoor buiten zijn selectie voor het Eredivisie-duel met Heracles Almelo afgelopen zaterdag (2-1 verlies). Dinsdag was Sánchez afwezig op de training vanwege vermeende knieklachten, maar woensdagochtend meldde hij zich weer gewoon op het trainingsveld.

Omdat Ajax en de Engelse topclub nog geen akkoord hebben bereikt over de miljoenentransfer van de centrale verdediger, zit Sánchez 'gewoon' in de wedstrijdselectie van de Amsterdammers voor de confrontatie met de Noren in de play-offs van de Europa League. De clubs zouden nog ongeveer tien miljoen euro van elkaar verwijderd zijn bij de onderhandelingen.

Keizer houdt tijdens de persconferentie toch nog een slag om de arm. "Davinson heeft vandaag getraind, de dagen ervoor niet. Hij was er niet bij tegen Heracles. We weten allemaal van de belangstelling. Al met al moeten wij het beste doen voor Ajax en het team", vertelt de trainer. "Als blijkt dat hij morgen niet bij de selectie zit, heb ik een ander bij de selectie zitten." Keizer, die aangeeft dat Sánchez volledig fit is, beaamt dat de transferperikelen 'iets verstoren'. "Dat is zo. Maar ik wil me niet verschuilen achter iets."