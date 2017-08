Zorgen voor Bosz nemen verder toe: ook WK-winnaar niet inzetbaar

Borussia Dortmund moet het zeker een maand stellen zonder André Schürrle, zo maakt de werkgever van Peter Bosz woensdag bekend. De aanvaller heeft een dijbeenblessure opgelopen en mist waarschijnlijk de competitieduels met VfL Wolfsburg, Hertha BSC, SC Freiburg en 1. FC Köln. Ook ontbreekt hij in de WK-kwalificatieduels van Duitsland met Tsjechië (1 september) en Noorwegen (4 september).

Voor Bosz vergroot het uitvallen van Schürrle de offensieve zorgen. De trainer kan al niet beschikken over Marco Reus en de geschorste Ousmane Dembélé, terwijl Pierre-Emerick Aubameyang lijkt te azen op een transfer. Bovendien zitten verdedigers Raphaël Guerreiro en Erik Durm en middenvelders Julian Weigl en Sebastian Rode in de lappenmand. Zaterdag had Schürrle nog een basisplaats in het bekerduel met 1. FC Riesalingen-Arlen (0-4 winst). Hij was toen de vervanger van Dembélé, die in de belangstelling staat van Barcelona.

Schürrle kampte vorig seizoen ook al met blessureleed. De WK-winnaar van 2014, die een jaar geleden overkwam van VfL Wolfsburg, miste vorig seizoen twintig competitieduels door een knieblessure en een kwetsuur aan zijn achillespees. Hij kwam uiteindelijk tot 25 officiële wedstrijden en vijf doelpunten. Dortmund begint de competitie zaterdag met een uitwedstrijd tegen Wolfsburg, de oude club van de 57-voudig Duits international.