Vink ergert zich aan KNVB: ‘Ik verdien dit niet, vraag het me dan niet’

Pieter Vink beëindigde zijn scheidsrechtersloopbaan onlangs, maar baalt op de wijze waarop dit is gebeurd. De afgelopen twintig jaar was hij als leidsman actief in het betaald voetbal, maar de vijftigjarige arbiter zegt dat de KNVB hem niet juist heeft behandeld.

Tegenover Voetbal International steekt Vink zijn frustratie niet onder stoelen of banken over de manier waarop de KNVB afscheid van hem nam. "Ik vind dat ik dat niet verdien na zo'n lange, mooie loopbaan. Verjonging snap ik, ik wilde vroeger ook altijd dat de oudere scheidsrechters stopten en die jonge gasten van nu zullen hebben gedacht: 'Hé, Vink, stop nou gewoon, joh.' Maar de KNVB had dan gewoon moeten zeggen dat ik moest stoppen."

"Maar ze hebben me gevraagd wat ik nog wilde. Mijn antwoord was dat ik nog anderhalf jaar wilde fluiten, maar zij wilden van me af. Vraag het me dan niet!", vervolgt Vink, die de afgelopen twee jaar kampte met enkele blessures. Volgens de leidsman ontstond er een patstelling. "Ze moesten van me af. Ik heb altijd gehoopt en gezegd dat ik na mijn actieve loopbaan iets wilde blijven doen bij de KNVB. Maar nu hoeft het van mij even niet meer."